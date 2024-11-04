Там заявили, що політики не мають права впливати на ротації та перерозподіл о/с.

Через нестачу особового складу, яку ніхто не приховує, у війську дійсно відбувається перерозподіл та відрядження бійців, відповідно до потреб та посад.

Про це в етері Київ24 заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Так він прокоментував останні заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої про переведення низки військовослужбовців у піхоту:

"Політики та депутати не мають права впливати на ротації та перерозподіл особового складу. Жоден генерал не впливає на призначення та переміщення депутатів, їхніх помічників і т.д. І коли депутати намагаються маніпулювати цифрами та ситуацією, це призводить до того, про що ми говоримо".

Водночас Тимочко запевнив, що на посаду стрільця чи лікаря ніколи не призначать офіцера морально-психологічного забезпечення чи артилериста.

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"Так, є виклики, коли доводиться залучати і бійців артилерійських підрозділів, і танкових. Це більше пов'язано не з підрозділами самих розрахунків, а з бійцями, які є в структурі дивізіонів чи тих самих артилерійських батарей", - додав він.

Заяви Безуглої

Як повідомляв УНІАН, раніше нардепка повідомила, що український Генштаб віддав наказ перевести у піхотні бригади п'яту частину медиків із госпіталів. У відповідь в Генеральному штабі заявили, що медиками посилять стабілізаційні пункти.

Згодом Безугла написала, що до піхоти переводять й військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ. Ексречник ПС Юрій Ігнат підтвердив її заяву, зазначивши, що такі рішення ухвалюють "не від хороших часів".

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