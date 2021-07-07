Сьогодні під білоруським посольством невідомі забризкали газом прихильників Олександра Лукашенка.

Посольство Республіки Білорусь в Україні направило ноту протесту до Міністерства закордонних справ України, в якій висловило стурбованість у зв'язку з недостатніми заходами щодо забезпечення безпеки дипломатичного представництва у Києві.

Про це повідомляється на сайті Посольства Білорусі в Україні.

Як повідомляється, сьогодні в ході проведення санкціонованого мітингу членами білоруської діаспори біля Посольства Білорусі "радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, в результаті якого ряд осіб, в тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Двоє учасників нападу - громадяни України були затримані".

У диппредставництві вважають, що цей інцидент має цілеспрямований і заздалегідь спланований характер.

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"Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб вказаний інцидент в найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію, винні особи були притягнуті до справедливого покарання, а українською стороною були вжито вичерпних заходів щодо запобігання подібних інцидентів біля білоруської дипломатичної місії", - йдеться в повідомленні диппредставництва.

Білоруська сторона заявляє, що розглядає даний інцидент як безпосередню загрозу безпеці Посольства Республіки Білорусь в Україні та його персоналу.

"Посольство вимагає від влади України забезпечити громадський порядок і безпеку на території, прилеглій до білоруської дипломатичної місії в Києві, і вжити заходів щодо припинення "різного роду провокаційної і протиправної антибілоруської діяльності на території України", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, під Посольством Білорусі в Києві невідомі забризкали газом прихильників Олександра Лукашенка.

На запису видно, що до близько десятка людей, які стояли на проїжджій частині навпроти Посольства Білорусі, підбігли кілька людей в чорному і забризкали газом. Очевидно, вони намагалися забрати у них національні прапори.

Серед прихильників Лукашенка були люди похилого віку. Один з них після атаки газом почав кричати: "Мої очі!".

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Автор: Інна Андаліцька