Серед прихильників Лукашенка були люди похилого віку.

Під посольством Білорусі у Києві невідомі забризкали газом прихильників Олександра Лукашенка.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Киев сейчас.

На записі видно, що до десятка осіб, що стояли на проїжджій частині навпроти посольства Білорусі, підбігли кілька людей в чорному і забризкали газом. По всій видимості, вони намагалися забрати у них національні прапори.

Серед прихильників Лукашенка були люди похилого віку. Один з них після атаки газом почав кричати: "Мої очі!".

Що там робив чоловік з прапором Куби - невідомо.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабінет Міністрів схвалив рішення про внесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб Республіки Білорусь.

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Автор: Денис Прядко