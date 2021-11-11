Роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не задоволені майже 70% громадян.

Більшість українців не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, але найбільше вони не задоволені діяльністю уряду та парламенту.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 4-9 листопада.

"33% опитаних задоволені діяльністю президента В. Зеленського, 65% - не задоволені", - йдеться у результатах дослідження.

Діяльністю Офісу президента задоволені 22%, не задоволені - 72%.

Читайте такожЗеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу – опитуванняРоботою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля задоволені 18%, не задоволені - 68%, не змогли оцінити - 14%.

"Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (80%) та Верховної Ради (83%)", - зазначають соціологи.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність - 5 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 1,5.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині підпалили автомобіль, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу".

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Автор: Таня Поляковська