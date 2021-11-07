За словами речника президента, ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються.

Подальша робота "нормандського формату" за участю України, Франції, Німеччини та Росії зараз під питанням.

Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу в межах "нормандського формату".

"У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам "нормандський формат", його продовження - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в "нормандському форматі" на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто, тут і політична частина, політичний порядок "нормандського формату" під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у "нормандському форматі", - пояснив Никифоров.

Як відомо, зустрічі в "нормандському форматі" не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Влада України наполягає, що нинішній "нормандський формат" є неефективним і виступає за включення до переговорного процесу Сполучених Штатів Америки.

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Автор: Тамара Отовська