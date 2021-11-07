Подальша робота "нормандського формату" за участю України, Франції, Німеччини та Росії зараз під питанням.
Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу в межах "нормандського формату".
"У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам "нормандський формат", його продовження - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в "нормандському форматі" на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто, тут і політична частина, політичний порядок "нормандського формату" під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у "нормандському форматі", - пояснив Никифоров.
Як відомо, зустрічі в "нормандському форматі" не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.
Влада України наполягає, що нинішній "нормандський формат" є неефективним і виступає за включення до переговорного процесу Сполучених Штатів Америки.
Вас також можуть зацікавити новини: