За словами Ярославського, акціонерів підприємства не допускають до управління, майже 1000 співробітників звільнені через фінансові труднощі заводу.

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський прибув у вівторок, 19 січня, на допит в Службу безпеки України як свідка у справі ПАТ "Мотор Січ" - авіабудівного підприємства, розвитком якого бізнесмен збирається займатися.

Як згодом повідомили адвокати, завтра його знову запросили прибути в СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ярославський дав кілька коментарів журналістам.

"Ситуація дуже проста: я акціонер і хочу брати участь в управлінні підприємством, яке придбав разом із китайськими інвесторами (компанією Skyrizon - УНІАН). З 2010 року ПАТ "Мотор Січ" не Державне підприємство, а з 2015 - навіть не стратегічне. Але, мабуть, наші державні мужі цього не знають, раз дають завдання розібратися з приватизацією "стратегічного" підприємства", - заявив Ярославський перед допитом в СБУ.

На питання журналістів про те, чи не пов'язує він дії українських силовиків із санкціями США щодо китайських компаній, Ярославський іронічно відповів, що не бачить в цьому причин, і додав, що сам знаходиться в списку санкцій, але Російської Федерації.

"Тому будь-які побоювання спецслужб, що я можу щось вивезти в Росію - виключені, я сам туди не в'їзний", – додав він.

Водночас за його словами, через недопуск акціонерів до управління ПАТ "Мотор Січ" має фінансові проблеми і поступово занепадає. Крім того, близько 10 тисяч працівників підприємства вже позбулися робочих місць.

"Ця ситуація мені дуже нагадала те, з чим ми зіткнулися 5 років тому на ХТЗ (Харківський тракторний завод - УНІАН). Все як під копірку: СБУ, зрада Батьківщині і так далі. Але історія нас розсудила: виробництво відновлено, навколо нього створюється Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", а всі звинувачення луснули як мильні бульбашки", - підкреслив Ярославський.

Нагадаємо, в серпні 2020 року група DCH повідомила про намір розвивати українське авіабудування і, зокрема, ПАТ "Мотор Січ". Партнером DCH в цьому проекті є компанія Skyrizon (КНР). Нині "Мотор Січ" контролює екс-власник підприємства В'ячеслав Богуслаєв, який очолює його з 90-х і 5 років тому продав свої акції китайцям. СБУ поки не повідомляє дату допиту Богуслаєва.

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави 3,5 млрд доларів збитку, який був нанесений протизаконним блокуванням їм доступу на підприємство, в тому числі шляхом арешту акцій ПАТ "Мотор Січ" з ініціативи СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов україно-китайської Угоди про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Читайте такожЯрославський закликав Зеленського врятувати "Мотор Січ" від краху, а Україну - від арбітражного позову

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 2020 року група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited, про співпрацю з розвитку українського авіабудування і безпосередньо запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ". Зокрема, компанія DCH купує у китайської компанії понад 25% акцій акціонерного товариства"Мотор Січ".

Після оголошення цього рішення було накладено додатковий арешт на акції компанії. Акції компанії раніше заарештовувалися на вимогу СБУ у 2017, 2018 і 2020 роках.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію з продажем контрольного пакету акцій "Мотор Січі" серед інших подібних підприємств і дати оцінку наслідкам цієї Угоди для економічних інтересів України. Прем'єр-міністр, своєю чергою, в інтерв'ю "Радіо Свобода" закликав не політизувати ситуацію і розв'язувати питання в судовому порядку.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН