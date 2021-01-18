Він запевнив, що прийде на вказану адресу в перший з перерахованих днів - 19 січня 2021 року.

Президент DCH Олександр Ярославський заявив, що Головне слідче управління СБУ запросило його на допити 19, 20, 21 і 22 січня в якості свідка у справі "Мотор Січ".

Про це йдеться в заяві Ярославського на сайті DCH.

"Йдеться про ПАТ "Мотор Січ", акції якого перебувають в інвестиційному портфелі DCH і розвитком якого DCH планує займатися", - говорить Ярославський.

Читайте такожАдвокат вважає абсурдом звинувачувати акціонерів компанії "Мотор Січ" у навмисній ліквідації підприємстваВін запевнив, що прийде на вказану адресу в перший з перерахованих днів - 19 січня 2021 року.

"Водночас у мене викликає великий подив перелік статей Кримінального кодексу України, за якими в СБУ збираються отримати мої свідчення: ст.14 "Підготовка до кримінального правопорушення", ст. 111 "Державна зрада", ст. 113 "Диверсія", - зазначив президент DCH.

"У випадку ПАТ "Мотор Січ" набагато більше могли б розповісти ті люди, які не допускають на підприємство його акціонерів і не скликають загальних зборів акціонерів. Ті, чиї дії призвели до звільнення майже 10 тисяч працівників, позбавивши їхні сім'ї засобів до існування. А також ті, хто причетний до необґрунтованих арештів акцій, прийняття неправосудних рішень і саботажу видачі дозвільної документації. Правда, вважаю, всіх їх треба було б викликати вже не як свідків", - стверджує Ярославський.

У зв'язку з викликом на допит Ярославський заявив про залякування бізнесу і тиск на інвесторів.

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Автор: УНІАН