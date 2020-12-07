На виборах голови Харківської обласної ради найбільша фракція "Блок Кернеса - Успішний Харків", яка за підсумками місцевих виборів отримала 46 депутатських мандатів, підтримуватиме тільки свого кандидата - Сергія Чернова, який обіймав цю посаду до останнього часу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УН заявив Степан Масельський, депутат облради і кандидат від цієї ж фракції на посаду заступника голови.

"Блок Кернеса - Успішний Харків" здобув більш ніж переконливу перемогу на виборах, ми висунули нашого кандидата в голови облради – вельмишановного мною Сергій Чернова. "За" проголосували 43 людини із 46, точніше з 45, оскільки сам Сергій Іванович не голосував. Це зафіксовано і скріплено підписами в протоколі засідання фракції від 17 листопада 2020 р. Тобто від "Блоку Кернеса – Успішний Харків" є голоси тільки за Чернова, ми переконані, що це оптимальний варіант для регіону", - повідомив політик.

Сергій Чернов - голова Харківської облради станом на момент проведення осінніх місцевих виборів. Доктор наук з державного управління, три вищі освіти, заслужений працівник сільського господарства України, нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Представник України в Бюро CORLEAP (конференції місцевих і регіональних влад країн Східного партнерства), Почесний громадянин міста Харкова та Красноградщини.

Аналогічну інформацію щодо позиції "Блоку Кернеса - успішний Харків" повідомляють і джерела в Telegram: "Блок Кернеса голосуватиме тільки за свого кандидата в голови Харківської обласної ради - Сергія Чернова... змінювати свою думку "успішні" не збираються. У блоці Кернеса переконані, що визначати, хто саме очолить Харківську обласну раду, повинні уповноважені своїми виборцями переможці місцевих виборів, а не учасники закулісних договорняків у столиці. Цілком зрозуміла позиція, враховуючи, що у "успішних" в облраді 46 мандатів, а у "Слуг" 17".

Як відомо, за підсумками осінніх виборів до Харківської обласної ради пройшли 5 політичних сил "Блок Кернеса - Успішний Харків" (46 депутатів), ОПЗЖ (29), "Слуга народу" (17), Блок Світличної "Разом" (17) і "Європейська солідарність" (11).

Рішенням Харківської обласної територіальної виборчої комісії, перша сесія Харківської облради призначена на 11 грудня 2020 року.

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Автор: УНІАН