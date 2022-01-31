Посол нашої країни в Німеччині повідомив, що ще наприкінці минулого року просив про зустріч з німецьким політиком, а в січні отримав відмову.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив члена Бундестагу і колишнього парламентського держсекретаря з європейських питань в німецькому Міністерстві закордонних справ Міхаеля Рота в обговоренні спірних питань "при закритих дверях".

Український дипломат поділився звинуваченням у Twitter і зазначив, що ще в середині грудня минулого року просив про зустріч з Ротом, а в січні 2022 року було відправлено відповідь – "зараз неможливо".

За словами Мельника, він розуміє, що Роту не подобається критика української сторони "сумнівної блокади поставок зброї Німеччиною".

Мельник додав, що якщо Рот не знайде час обговорити цю тему з послом, то йому потрібно буде дізнатися про українську позицію в німецьких ЗМІ.

"...Містер Рот, ви виступаєте за "культуру дискусії" з Україною, щоб обговорювати спірні питання "за закритими дверима"... я попросив вас про зустріч в середині грудня 2021 року... 17 січня 2022 р. ви відправили повідомлення "зараз неможливо"...", – поділився дипломат.

Читайте такожЯкщо Берлін не змінить позиції щодо агресії РФ, то отримають НДР – РезніковНагадаємо, Андрій Мельник вже не раз закликав владу Німеччини надати Україні озброєння на тлі агресії Росії проти України.

16 січня посол України в Німеччині сказав, що небажання нового уряду Німеччини поставляти зброю в нашу країну "дуже засмучує". За його словами, "тепер настав момент істини, – хто є справжнім другом".

Пізніше – 18 січня – канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що влада його країни не планує постачати зброю українській державі, але буде намагатися дипломатичним шляхом запобігти можливому вторгненню РФ в нашу країну.

Варто зазначити, що Росія восени 2021 року загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. Україна та низка її західних партнерів заговорили про те, що РФ може піти на вторгнення.

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