Напередодні Разумков утримався під час голосування членів РНБО за введення санкцій проти соратника Медведчука.

Голова парламенту Дмитро Разумков взяв відпустку на один день власним коштом.

Про це в коментарі УП повідомила його прес-секретар Ольга Туній.

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«Дмитро Олександрович взяв відпустку на один день за власний рахунок. У понеділок він буде на роботі», – сказала вона.

Напередодні Разумков утримався під час голосування членів РНБО за введення санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака і блокування його медіахолдингу, який пов’язують з кумом Путіна.

«Кожен, хто фінансує тероризм, хто допомагає так званим «ЛНР» і «ДНР», або помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством. Але тут не про санкції, тут про відповідальність», – сказав спікер у коментарі Радіо Свобода.

Санкції проти Козака і його телеканалів: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: УНІАН