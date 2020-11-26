Прес-секретар Путіна нагадав, що тему Донбасу в Кремлі курирує заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

У Кремлі вважають, що потрібно говорити не про «крок назад» із боку Росії щодо Донбасу, а про виконання кожною стороною досягнутих домовленостей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати активізації переговорів між Москвою та Вашингтоном щодо Донбасу після вступу на посаду президента США Джо Байдена, і чи може російський президент Володимир Путін зробити «крок назад» для припинення конфлікту.

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«Тут не потрібно робити ні крок назад, ні крок вперед - треба виконувати кожною стороною взяті на себе зобов'язання - тут усе гранично просто, а міркування щодо кроків назад, щодо підміни одних домовленостей ефемерними іншими домовленостями, щодо завуальованих спроб дезавуювати наявні домовленості й таке інше, не сприяє виходу на трек врегулювання, а навпаки відкидає нас назад», - сказав Пєсков.

«Що стосується американках колег, ми кожного разу говоримо, якщо американська сторона здатна переконати Київ бути прихильним взятим зобов'язанням - ми вітаємо, але до цього часу або Вашингтон цього не хотів, або не зміг», - зазначив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи може бути відновлений діалог РФ та США, як це було в форматі переговорів «Сурков-Волкер», Пєсков заявив, що останні роки американські колеги «були набагато менш передбачуваними, ніж раніше, тому ми не беремося щось прогнозувати в наших двосторонніх відносинах».

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Він додав, що зараз тему Донбасу в Кремлі курирує заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Путіна закликали «забратися з Донбасу»: що сталося раніше

Днями колишній глава офісу президента України Андрій Богдан закликав Володимира Путіна піти з Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. «Будь ласка, Володимир Володимирович, зробіть крок назад», - заявив тоді Богдан.

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Автор: Роман Цимбалюк