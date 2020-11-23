Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан закликав главу Росії Володимира Путіна піти з Донбасу.
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Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, опублікованому на її каналі в YouTube.
"Хочеться, щоб ця війна закінчилася перемогою: нехай не військовою, а дипломатичною - це було б взагалі ідеально. З іншого боку - чому Росія не хоче зробити крок? Зробіть крок назад. В чому проблема? Навіщо вам Донецьк і Луганськ?" — сказав він.
Богдан також закликав Путіна відступити від Донбасу: "Будь ласка, Володимире Володимировичу, зробіть крок назад".
Він додав, що це нібито був би "вчинок сильного" і певна "перемога".
Нагадаємо, раніше Богдан обізвав чинну владу України "коронавірусним кублом".
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
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