Богдан хоче, щоб війна закінчилася перемогою.

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан закликав главу Росії Володимира Путіна піти з Донбасу.

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Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, опублікованому на її каналі в YouTube.

"Хочеться, щоб ця війна закінчилася перемогою: нехай не військовою, а дипломатичною - це було б взагалі ідеально. З іншого боку - чому Росія не хоче зробити крок? Зробіть крок назад. В чому проблема? Навіщо вам Донецьк і Луганськ?" — сказав він.

Богдан також закликав Путіна відступити від Донбасу: "Будь ласка, Володимире Володимировичу, зробіть крок назад".

Він додав, що це нібито був би "вчинок сильного" і певна "перемога".

Нагадаємо, раніше Богдан обізвав чинну владу України "коронавірусним кублом". Український план дій щодо Донбасу План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: УНІАН