Стало відомо, як ставиться Республіка Болгарія до вступу України в НАТО за прискореною процедурою.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв наголосив, що Республіка Болгарія разом з країнами G7 надасть Україні гарантії безпеки після війни.

Відповідну заяву він зробив під час прес-конференції у медіацентрі "Україна – Одеса".

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і допомагаємо їй відбивати російську агресію. Повністю підтримуємо право її повернути території, які визнані законом на міжнародному рівні. Саме тому приєднуємось до декларації країн G7 щодо надання довгострокових гарантій безпеки Україні. Це ще один крок для подальшої співпраці Болгарії та України в оборонній, гуманітарній та інших сферах", - сказав міністр.

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Він відповів на питання, чи підтримає Болгарія вступ України до НАТО за прискореною процедурою. За словами Тагарєва, в процесі підготовки до Вільнюського саміту Болгарія підтримала саме цю позицію настільки, наскільки дозволяли обставини.

"Тому, що це (вступ в НАТО – УНІАН) потребує завершення бойових дій. І як тільки вони завершаться Україна повинна мати дуже чіткий та швидкий союз з НАТО. Але ви знаєте що система НАТО працює так, що повинен бути повний консенсус. Тому ми підтримуємо фінальний текст Вільнюського саміту по Україні і по плану дій. Тобто ми перейшли з декількох кроків до одного, щодо приєднання України до НАТО", - сказав міністр.

Гарантії безпеки Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Естонія, Латвія та Литва також приєдналися до декларації G7 (Великої сімки) щодо гарантії безпеки для України. Зокрема, керівники урядів цих країн висловили рішучу підтримку та солідарність з народом та урядом України, які захищають свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. У спільній заяві Балтійських країн наголошується: лише членство в НАТО забезпечить Україні гарантії безпеки.

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