В ОП кажуть, що передвиборча риторика не обов'язково відображає позицію команди Трампа.

Зустрічі української делегації з командою Дональда Трампа пройшли успішно, боятися їхньої передвиборчої риторики українцям не варто. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Я зустрівся з провідними членами майбутньої адміністрації президента Трампа. У мене позитивні емоції після цього. Наші партнери вивчають нашу тематику, багато з них глибоко в ситуації, розуміють війну Росії проти України. Вони точно розуміють, що це загарбницька війна", – сказав він.

Єрмак висловив переконання, що "всі вони налаштовані до справедливого миру", але зауважив, що Україні потрібно і далі працювати з командою Трампа.

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Коментуючи не дуже компліментарну до України позицію обраного віце-президента Джей Ді Венса, Єрмак зауважив, що риторика, яка звучить під час передвиборчої боротьби, зовсім не обов’язково відповідає справжній позиції політика.

"Повірте… Я не можу розкривати всі деталі наших зустрічей. Але це тільки початок, це були такі ознайомчі зустрічі, але ми точно домовилися працювати, працювати ще до інаугурації", – сказав голова ОП.

Українська делегація провела зустрічі з командою Трампа

Як писав УНІАН, цього тижня українська делегація на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком відвідала США. Відбулися зустрічі як з представниками чинної влади, так і з командою Трампа, яка вступить у повноваження вже наступного року.

За даними видання Politico, після цих зустрічей українська делегація в цілому "залишилася задоволена" результатами. Видання зокрема стверджує, що зустріч українських чиновників з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і віце-президентом Джей Ді Венсом була "довгою і змістовною".

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