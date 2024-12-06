Видання повідомляє, що зустріч українських чиновників з Волтцем і Венсом була "довгою і змістовною".

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком у США провела низку зустрічей із високопоставленими прихильниками Дональда Трампа, і, як пише Politico з посиланням на обізнані джерела, представники України залишилися задоволені результатами зустрічі.

Як зазначає видання, українська делегація зустрілася з генералом у відставці Кітом Келлогом, обраним Трампом на посаду спеціального посланця з питань України та Росії, а також радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і віце-президентом Джей Ді Венсом.

За словами джерел, зустріч планували як знайомство обох сторін одна з одною, з метою почати розвивати особисті стосунки напередодні вступу Трампа на посаду в січні.

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"За словами одного зі співрозмовників, зустріч із Волтцем і Венсом була довгою і змістовною, і українська сторона залишилася задоволеною тим, як усе пройшло", - пише Politico.

Як зазначає видання, українські чиновники запевняють, що з нетерпінням чекають початку співпраці з Трампом і провели продуктивні перші зустрічі.

"Але в кулуарах дехто побоюється, що Трамп може укласти невигідну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним "через голову Києва", прагнучи якомога швидше закінчити війну", - пише видання.

Візит Єрмака до США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вирушив із візитом до Сполучених Штатів із метою встановлення відносин із новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Єрмак уже зустрівся з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і його посланцем по Україні Кітом Келлогом, а також майбутнім віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом.

Як повідомили в ОП, Єрмак говорив із представниками Трампа про намір зірвати плани Російської Федерації, а також про ситуацію на фронті.

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