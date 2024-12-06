Голова Офісу президента обговорював з американськими партнерами про кроки для зриву планів Росії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив з представниками обраного президента США Дональда Трампа про намір зірвати плани Російської Федерації.

Як повідомляє сайт президента України, українська делегація на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, у межах якого керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк та Флориду.

Зокрема, очільник Офісу Глави держави провів зустрічі з представниками команди обраного президента США Дональда Трампа.

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У цьому зв'язку, Єрмак детально розповів про ситуацію на фронті та передав прапори українських бригад: 95-ї ОДШБр, 92-ї ОШБр, 80-ї ОДШБр, 57-ї ОМПБр та 3-ї ОШБр.

"Сторони обговорили плани Росії, а також те, які кроки треба зробити, щоб їх зірвати", - наголошується у повідомленні.

Окремо сказано, що у Білому домі очільник Офісу глави держави зустрівся з радником із національної безпеки Президента Сполучених Штатів Джейком Салліваном.

Також Єрмак провів зустрічі з головою Гельсінської комісії США та співголовою конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом, лідером Республіканської партії в Сенаті США Мітчем Макконнеллом, заступником державного секретаря Джоном Бассом та лідером Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Гакімом Джеффрісом.

Крім того, очільник Офісу глави держави зустрівся з філантропом Вільямом Альбертом Акманом та іншими представниками бізнесових кіл США, ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами та представниками Демократичної партії.

Керівник ОП подякував США та всьому американському народові за рішучу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

Візит Єрмака у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відправився з візитом у Сполучені Штати з метою встановлення відносин з новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

За даними видання The New York Times, яке посилається на власні джерела, Єрмак у четвер, 5 грудня, зустрівся з майбутнім віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом у Вашингтоні.

Єрмак і посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова зустрілися на Капітолійському пагорбі з Майком Волтцом, обраним Трампом на посаду радника з національної безпеки. Крім того, на зустрічі був присутній представник Кіта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці, обраного на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

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