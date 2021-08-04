Суд з обрання запобіжного заходу Чаусу проходитиме у закритому режимі. Про це попросили як адвокати судді, так і представники СБУ

Засідання з обрання запобіжного заходу екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу проходитиме у закритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання Вищого антикорупційного суду адвокат Чауса Ростислав Кравець попросив про закрите судове засідання, оскільки в ньому досліджуватимуться обставини викрадення його підзахисного. З аналогічним проханням виступили представники Служби безпеки України. Вони зазначили, що Чаус є потерпілим у справі про його викрадення, і що він вважає, що до нього причетні українські спецслужби, а тому засідання має бути закритим.

Суддя Володимир Воронько задовольнив клопотання захисників Чауса та представників СБУ. Відтак засідання проходитиме у закритому режимі. Оголосять лише ухвалу по завершенню розгляду клопотання Національного антикорупційного бюро про обрання запобіжного заходу екс-судді.

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Зникнення й повернення Чауса - деталі

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку". Своєю чергою НАБУ наполягало на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

3 серпня у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали Чауса, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Йому вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

Справа проти Чауса - довідка УНІАН

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з`явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Автор: Дмитро Хилюк