Український дипломат попередив, що нема чистилища для воєнних злочинців.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не врятують ні влада, ні військо, ні багатство. На його переконання, для воєнних злочинців немає чистилища, вони потрапляють у пекло.

Про це дипломат заявив під час панахиди за жертвами російського вторгнення у Нью-Йорку (США).

"Тисячі українських чоловіків і жінок стали на захист своєї нації та майбутнього своїх дітей, і, скажімо прямо, цим вони захищають весь європейський континент і не тільки. Вони борються проти жорстокого ворога. Ворог, який прийшов убити, знищити, вкрасти та принизити. Ворог, який не робить різниці між військовими та цивільними. Ворог, який не вважає себе пов'язаним жодними нормами чи правилами", - заявив Кислиця.

Дипломат нагадав, що показова набожність Путіна та його оточення також не допоможуть їм уникнути покарання за криваву війну в Україні.

"Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих поплічників від гніву Божого. Деякі з них можуть подумати, що Бог занадто люблячий, щоб судити злих. Путін та його шанувальники можуть одягати важкі золоті хрести та ходити по колу з шаманами та гундяєвими. Я попередив посла Путіна: "Для військових злочинців немає чистилища – вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся", – сказав Кислиця.

Дипломат наголосив, що ворог щодня вбиває українських захисників та мирних жителів. Кислиця заявив, що українська нація сплачує найвищу ціну за своє право на існування. Однак він впевнений, що Україна переможе.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кислиця заявив, що російські дипломати в ООН навряд чи вірять у те, що кажуть, "якщо вони не повні дегенерати". При цьому він вважає, що російські дипломати "не мають вибору".

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