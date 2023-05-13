Давид Арахамія зазначив, що голосування парламенту ще попереду.

Швейцарія офіційно ще не дозволила реекспорт своїх оборонних технологій. Профільні комітети лише підтримали пропозицію щодо пом'якшення правил експорту.

"У ЗМІ багато неточних трактувань останніх рішень швейцарських колег. Починаючи від того, що парламент нібито вже прийняв рішення про згоду на експорт, закінчуючи тим, що нібито Швейцарія вже направляє нам зброю", - пояснив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

За його словами, зараз профільні комітети підтримали пропозиції про пом'якшення правил експорту оборонних технологій Швейцарії, а голосування в парламенті ще попереду.

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"Нам вже відома дата, коли проекти відповідних рішень будуть винесені на голосування в залі. Працюємо над тим, щоб вони були результативними", - підсумував політик.

Реекспорт швейцарської зброї - що відомо

Видання Euronews 13 травня повідомило, що у парламенті Швейцарії нібито дозволили реекспорт зброї в Україну після квітневої заяви лідера країни про те, що Берн залишиться "осторонь" від цього питання.

Так, обидві палати парламенту Швейцарії - Національна рада та Рада кантонів - проголосували за внесення змін до Закону про засоби військового призначення. Зміни повинні дозволити постачання військових матеріалів в Україну в майбутньому.

Країна дотримувалася нейтралітету в цьому питанні з 1815 року.

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