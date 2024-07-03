Потенційно розглядається кандидатура чинної міністерки економіки.

Президент Володимир Зеленський "втомився" від чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно розглядає можливість його заміни на іншу людину. Про це виданню "Українська правда" розповіли поінформовані джерела у команді глави держави.

"Президент втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок… Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися", – розповів співрозмовник видання.

Інший "високопоставлений" представник команди президента стверджує, що за останні два місяці є уже "другий захід на звільнення Шмигаля".

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Джерела кажуть, що потенційним кандидатом на зміну Шмигалю є міністерка економіки Юлія Свириденко, яка також обіймає посаду першої віце-прем'єрки, тобто є першою заступницею голови уряду.

Також розглядається кандидатура колишнього міністра розвитку громад (Мінрегіону) Олексія Чернишова, який зараз керує "Нафтогазом".

"Проте, щодо його кандидатури є сумніви. Особливо після розслідування УП про його зв'язок із директором НАБУ Семеном Кривоносом", – зауважує видання.

Денис Шмигаль на посаді прем’єра

Як писав УНІАН, Денис Шмигаль увійшов до складу українського уряду 4 лютого 2020 року. Спочатку його призначили на посаду віце-прем'єра - міністра розвитку громад і територій. До того менше ніж півроку він був головою Івано-Франківської ОДА, а перед тим – керував Бурштинською ТЕС.

Однак вже рівно за місяць, 4 березня 2020 року, Шмигаля призначили прем’єр-міністром після того, як перший склад "Зе-уряду" на чолі з Олексієм Гончаруком був відправлений у відставку на тлі коронакризи, яка охопила світ і стояла на порозі України.

Загалом Шмигаль керує українським урядом вже понад 4 роки і є рекордсменом за цим показником серед усіх українських прем'єрів від початку незалежності.

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