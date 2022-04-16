Таку роботу можуть схвалити лише за умови відповідно оформленого службового відрядження.

Кабінет міністрів заборонив державним службовцям працювати дистанційно з-за кордону.

Як йдеться у постанові №440, уряд вирішив врегулювати питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів на період воєнного стану.

Зокрема, для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота в разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов'язків.

Водночас робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише в разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

При цьому в разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них можуть застосувати дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

Положення про дисциплінарні стягнення набувають чинності з 25 квітня, інші положення - з дня опублікування постанови.

Як повідомляв УНІАН, раніше до Верховної Ради внесли проект закону, який передбачає покарання чоловіків призовного віку за відсутність під час війни на території України.

А держслужбовцям дозволили вживати фразу про "російський військовий корабель".

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