Вживання цієї фрази не буде розцінюватися як порушення Кодексу державного службовця.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) роз'яснило, що використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острова Зміїний не є порушенням етичного кодексу.

Про це йдеться в повідомленні НАДС.

"Всесвітньо відома фраза прикордонників з о.Зміїний, що стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування".

Як повідомляв УНІАН, фраза захисників українського острова Зміїний "російський військовий корабель, йди на#уй!" з початку війни стала крилатою і відома на весь світ. "Укрпошта" навіть випустить тематичну поштову марку.

"Російський корабель, йди нах*й": звідки з'явилася фраза

24 лютого стало відомо, що російські війська захопили український острів Зміїний у Чорному морі, в результаті чого було втрачено зв'язок з 13 прикордонниками. До острова підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" і патрульний корвет "Василь Биков", і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, які перебувалиі на острові, здатися. Вони відмовилися.

Згідно запису радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбово-штурмового удару. Як зрозуміли, прийом?".

Українці відповіли: "російський корабель, йди нах*й".

28 лютого стало відомо, що військовослужбовці з острова Зміїний живі і знаходяться в полоні.

21 березня Міноборони РФ опублікувало чергове пропагандистське повідомлення і попросило "ніколи не злити російської військовий корабель". Українці відреагували на це дуже швидко. Користувачі нагадали, куди потрібно йти російському кораблю.