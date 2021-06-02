Член партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв, який отримав звання генерала за президентства Віктора Януковича, потрапив до бази "Миротворця".
«Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму. Участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими окупантами і російсько-терористичними бандформуваннями території України», - йдеться в профілі Слюсарєва на «Миротворці».
За їхніми даними, батьки Слюсарєва отримали російські паспорти в Криму серед перших після окупації - ще 28 березня 2014 року.
"Слюсарєв ще у 2014-му відправив до Криму копії всіх своїх документів, зокрема, шкільні атестати і навіть флюорографію грудної клітини. Цікаво, що там за допомогою цих документів оформляють? На роботу брали або на службу?» - йдеться в повідомленні.
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Кар'єра Вадима Слюсарєва
Протягом 2011-2013 років обіймав посаду начальника Особливого відділу внутрішньої безпеки по Східному регіональному управлінню Держприкордонслужби, а у 2013-2015 - начальника управління внутрішньої і власної безпеки Департаменту персоналу Адміністрації ДПС, звідки був звільнений в запас за сімейними обставинами.
Звання генерал-майора отримав у 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки.
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