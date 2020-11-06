Мосейчук відреагувала на слова народного обранця цитатою письменника Миколи Гоголя.

Ведуча шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук у прямому ефірі гаряче подискутувала з нардепом від "Опозиційної платформи - За життя" Нестором Шуфричем.

Так, Шуфрич розкритикував законопроект президента Володимира Зеленського про розпуск Конституційного суду через скандальне рішення про скасування е-декларування, пише ТСН.

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"Я не можу мовчати. Ви знаєте, я хочу порадити Володимиру Олександровичу. Володимире Олександровичу, ви любите фільми. Перегляньте "Слугу народу" - особливо першу і другу частини. І подивіться ще раз фільм "Хрещений батько", коли Віто Корлеоне вмирає і каже своєму синові: "Той, хто прийде з переговорами, той зрадник". Так от, той, хто порадив президенту підійти таким чином, той зрадник України. Але людина повинна бути виявлена, і ми повинні притягнути її до відповідальності", - заявив нардеп.

Мосейчук відреагувала на його слова цитатою письменника Миколи Гоголя.

"Несторе Івановичу, я б тут, що називається, закликала до певних моральних цінностей Вас, якщо вони у Вас є. І нагадала б вам слова Миколи Васильовича Гоголя: "Не треба тому чорта шукати, у кого чорт за спиною сидить", - сказала ведуча.

Шуфрич відповів, що йому оцінку вже дав український народ на місцевих виборах: "Він нас (ОПЗЖ, - УНІАН.) визнав домінуючою політичною силою в Україні".

"Вони (виборці, - УНІАН.), мабуть, теж бачили чортиків за нашою спиною, бо Гоголя читають і поважають всы. Але, мабуть, ті "ангели", які були намальовані представниками інших політичних сил і владою, виявилися їм менш привабливими", - зазначив нардеп.

Мосейчук відповіла йому: "Ангелів серед вас немає, я вам скажу як людина, яка з вами всіма працює дуже довго. Тому про ангелів давайте просто не згадувати".

Скандал з КСУ: що сталося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників та скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Втім 29 жовтня ввечері Кабінет Міністрів зобов'язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного Суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (що не створює правових наслідків) як прийняте суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Ольга Робейко