Ракети ATACMS можуть стати засобом захисту, дозволяючи атакувати російські об'єкти у глибокому тилу.

Україна отримала можливість завдавати ударів по цілях всередині Росії, що відкриває нові перспективи для бойових дій. Ймовірно, першими цілями стануть об'єкти в Курській області, де українські війська утримують територію площею понад 1000 квадратних кілометрів, пише BBC.

Українські та американські офіційні особи прогнозують контрнаступ російських та північнокорейських військ, спрямований на повернення територій у районі Курська. У цьому контексті ракети ATACMS можуть стати засобом захисту, дозволяючи атакувати російські позиції, військові бази, склади боєприпасів та іншу інфраструктуру.

Однак кількість ракет, імовірно, буде недостатньою для перелому ходу війни. У відповідь на це постачання російські війська вже перенесли реактивні літаки на аеродроми глибше в Росію. Попри це, нова зброя може забезпечити Україні перевагу, зокрема в умовах, коли бойовий дух російських військ низький, а їхні сили посилюються на сході України.

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"Я не думаю, що це (рішення - УНІАН) буде вирішальним. Однак це запізніле символічне рішення підняти ставки і продемонструвати військову підтримку Україні. Це може збільшити вартість війни для Росії", – зазначив анонімний західний дипломат у Києві.

Евелін Фаркас, колишній заступник помічника міністра оборони США, зазначила, що успіх використання ATACMS залежить від кількості боєприпасів, які буде передано Україні:

"Питання, звичайно, в тому, скільки у них ракет? Ми чули, що Пентагон попередив, що таких ракет не так багато"

На додачу, Фаркас підкреслила, що ATACMS можуть мати "позитивний психологічний вплив" на українське суспільство, особливо якщо їх застосувати для ударів по стратегічних цілях, як-от Керченський міст.

Рішення США дозволити використання ракет дальнього радіусу дії також може стимулювати інші країни, як-от Велика Британія та Франція, надати Україні аналогічну зброю, зокрема Storm Shadow – франко-британські крилаті ракети з подібними можливостями.

Чи призведе це до ескалації?

Адміністрація Байдена довго уникала передачі Україні ракет великої дальності через побоювання ескалації конфлікту. Володимир Путін попереджав, що Москва може розцінити такі дії як "пряму участь" НАТО у війні.

"Це суттєво змінило б саму суть, характер конфлікту. Це означатиме, що країни НАТО, США та європейські держави воюють проти Росії", – заявив Путін у вересні.

Втім, Росія вже встановлювала "червоні лінії", які неодноразово порушувалися, зокрема передача сучасних танків і винищувачів Україні, без переростання конфлікту у пряму війну між Росією та НАТО.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер назвав обмеження на використання Україною американської зброї "невиправданими". "Рішення обмежити використання ATACMS було повністю свавільним і прийнятим через страх спровокувати Росію", – наголосив він.

Волкер також підкреслив, що оголошення про зміну позиції США стосовно ракет може дати Росії час для підготовки до українських ударів, що є стратегічною помилкою.

Україні дозволили бити глиб РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території. Сили оборони тепер можуть бити по військах Росії та Північної Кореї на Курщині.

Натомість в РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший також розкритикував ймовірне рішення Білого дому дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

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