Це допомога і нам треба дякувати, що вона на сьогоднішній день є, зазначив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на питання, яке зараз обговорюється в суспільстві, що партнери України затягнули з постачанням військової зброї, тому зараз виникла така ситуація навколо Сєвєродонецька і чи не означає це, що дехто в Європі вже вирішив, що Україна повинна почати переговори про мир.

Відповідь Данілов роз’яснив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Європа абсолютна різна – є країни, які стоять спільно пліч-о-пліч з нами, а є ті, хто спостерігає. Це відома річ, і я не відкрию сьогодні якийсь новини. Те, що стосується висловлювання про затримку (з постачанням зброї - УНІАН), треба мати на увазі, що нам ніхто нічого не зобов’язаний. Це допомога, яку ми отримуємо від всіх країн, нам треба дякувати, що вона на сьогоднішній день є. Мені складно уявити, як людині, яка з першого дня жодного разу не був в підвалі, всі перші дні був на горі та спостерігав за тими подіями, які були безпосередньо під Києвом на власні очі. Я не уявляю, щоб ми робили (з 24 лютого - УНІАН), якщо б у нас на той час не було того, що нам надали - джавеліни, стінгери, тощо. Це в додаток до наших героїчних Збройних сил, додаток до наших сухопутних військ, до нашої піхоти, спецназу ГУР і СБУ, прикордонників. Всі відпрацьовували на сто відсотків. Але, я ще раз звертаю увагу, якщо б не було допомоги наших партнерів нам було б вкрай-вкрай важко", - акцентував Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що не треба вважати що нашій країні всі партнери зобов’язані.

"Ми вважаємо, що нам всі винні, а це трошечки не так. Да, нам допомагають, допомога іде майже кожного дня. Але, я хочу, щоб ми мали на увазі, що це не є нам якісь подарунки. За кожною допомогою, яка нам йде, є домовленості президента. Який 24 години на добу (веде переговори - УНІАН). Я не знаю, чи є ще президент на всій кулі, з яким би він (Зеленський - УНІАН) не переговорив з приводу постачання нам зброї…Така зараз ситуація. На превеликий жаль, того озброєння, яке було у нас, його не вистачало", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що особисто він не вважає, що у Росії слабка армія, в якій нічого немає та яка складається тільки з тих, хто не вміє воювати.

"Ми бачимо, що після того, як їм тут "дали по зубах" - в Київській, Чернігівській, Сумській областях, звідки вони посунулись. На сьогоднішній день у них нова практика. Вони гатять артилерією з ранку до вечора. Те, що сьогодні відбувається в Сєвєродонецьку, те що відбувалося до цього на інших територіях. Маємо на увазі, що ми маємо справу з другою армією світу. Не треба хизуватися, що вони слабкі та недолугі. Вони так само вже навчилися на цій війні воювати і це є факт", - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО розповів про те, що відбувається сьогодні на фронтах нашої країни.

"Нам важко, нам складно, але допомога йде кожного дня. Кожного дня літак в повітрі, який доставляє нам зброю. Треба мати на увазі, що ми на сьогодні маємо 1200 км фронту на території нашої країни…Завдяки нашим Збройним силам, нашому президенту, нашим громадянам, нашому суспільству ми сьогодні стоїмо і будемо стояти…Легко не буде, тому що в цій війні кожна країна має свої інтереси. Ми маємо на це зважати та маємо це чітко собі уявляти", - зазначив Данілов.

Раніше повідомлялося, що Польща анонсувала найбільший за 30 років контракт на поставку зброї Україні.

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