Аналітики Центру протидії дезінформації вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, яку передають Україні.
Про це ЦПД повідомляє у своєму Telegram-каналі.
"Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" ручної пропаганди Кремля", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, зазначається, що роспропаганда дискредитує керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї.
"Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату рашистам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі", - інформують у ЦПД.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Російської Федерації через рішення західних країн про постачання Києву озброєння пригрозив завдавати ударів по тих об'єктах, по яких Росія поки не била.