Влаштована провокація здатна стати "козирем" ручної пропаганди Кремля.

Аналітики Центру протидії дезінформації вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, яку передають Україні.

Про це ЦПД повідомляє у своєму Telegram-каналі.

"Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" ручної пропаганди Кремля", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що роспропаганда дискредитує керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї.

"Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату рашистам і не призводять до зупинки транспортування зброї. Тому до цієї теми активно почали підключати атаки в інформаційному полі", - інформують у ЦПД.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Російської Федерації через рішення західних країн про постачання Києву озброєння пригрозив завдавати ударів по тих об'єктах, по яких Росія поки не била.

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