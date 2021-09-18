Росія окупувала частину територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.

Секретар РНБО Олексій Данілов допустив загострення агресії з боку Росії, але зазначив, що українська армія постійно відпрацьовує такі варіанти.

Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Данілов нагадав, що в Україні розпочинаються свої військові навчання.

"У нас починаються свої власні навчання, у нас постійно проходять навчання з нашими партнерами країн-членів НАТО. Ми не відчуваємо себе незахищеними на сьогоднішній день у такій ситуації", – сказав він.

Читайте такожГенасамблея ООН розгляне питання про окуповані території України попри спроби Росії це оскаржитиНа переконання Данілова, Путіну не вдасться так легко відбитися.

"Може відбутися загострення у будь-який час, якщо Путін ухвалить таке рішення. Але його тут ніхто не чекає, ніякої вільної прогулянки, як він може собі намалювати, тут для нього не буде", – відповів секретар РНБО.

Також Данілов вкотре наголосив, що тільки від Росії, як країни-агресора, залежить врегулювання ситуації на Донбасі.

"Російська Федерація є країною-агресором, і це залежить тільки від неї. Як тільки вона забере свої війська, забере своїх військових, конфлікт відразу ж і закінчиться. Так як вони називають його "конфліктом". Насправді це збройна агресія Російської Федерації", – уточнив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, у Збройних силах України готуються до масштабних навчань "Об’єднані зусилля-2021" за участі 15 країн-членів НАТО та партнерів, які відбудуться у вересні практично на всіх полігонах ЗСУ, а також в акваторії Чорного та Азовського морів. Очікується, що "Об’єднані зусилля-2021" за масштабом перевершать аналогічні минулорічні навчання.

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Автор: Яна Ставська