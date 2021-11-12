Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк не виключає виникнення такої альтернативної політичної сили.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк прокоментував інформацію про можливість нового політичного проекту з екс-спікером Верховної Ради, народним депутатом Дмитром Разумковим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"У нас точно є дуже багато точок доступу, але наразі спільну силу ми не формуємо",- сказав Данилюк.

Водночас, він додав, що не виключає виникнення такої альтернативної політичної сили.

"Цього не треба виключати. А навіщо виключати?" - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада перший віце-спікер, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Канал 24" сказав: "Разумков пішов на об'єднання зі старими політиками, яке ми вже тиждень бачимо у форматі "Блок РАЯ", тобто Разумков, Аваков, Яценюк. І це, мабуть, не те, чого чекають виборці".

За словами Корнієнка, у подібних об'єднань "великий антирейтинг".

10 листопада екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не планує брати участь у політичному проекті Дмитра Разумкова.

Автор: Леся Лещенко