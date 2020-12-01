У 2014 році поряд з Козиним - у Конча-Заспі - вартість будинків сягала і 20 мільйонів доларів. Тоді це був рекорд.

Журналісти показали найдорожчі будинки Козина (Обухівський район Київської області), де мешкають екс-президент України Петро Порошенко, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко та інші відомі політики.

Розкішними палацами із власними виходами на пляж, охороною та камерами спостереження пройшлися журналісти програми «Гроші».

«Ось, наприклад, маєток за 10 мільйонів доларів, територія у 1,2 гектари, власний пляж, винні погреби, СПА-центр і безліч камер спостереження! І не менш престижні сусіди – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко», - йдеться у сюжеті.

Петро Порошенко має на березі Дніпра цілий палац. Політики Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Анатолій Кінах також володіють не одним гектаром землі тут.

У 2014 році поряд з Козиним - у Конча-Заспі - вартість будинків сягала і 20 мільйонів доларів. Тоді це був рекорд.

Сім років тому один з найдорожчих будинків коштував 15 мільйонів доларів. Він продається і понині. Але власник вже зменшив ціну – до 10 мільйонів доларів.

Зараз на продажі – сусідство з колись головним радикалом країни – Олегом Ляшком. Це еко-будинок із мармуру та дерева знаходиться у селі Рудики. Його побудували два роки тому і одразу виставили на продаж. За сусідство з Ляшком прийдеться викласти 5 мільйонів доларів.

Хто має змогу придбати собі будинку такого класу, пояснив експерт з нерухомості Роман Герасимчук: «У більшості випадків це бізнес і люди, наближені до державного апарату. Ці об’єкти не вигідні, в першу чергу, для самих брокерів. Занадто довго доводиться над ними працювати».

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Автор: УНІАН