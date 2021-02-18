При цьому, як звернули увагу журналісти, в декларації у депутата практично немає власної нерухомості.

За інформацією ЗМІ, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко з дружиною Аллою та їхнім сином Давидом живуть в апартаментах в Царському Селі.

Про це повідомляє видання "Страна" та публікує відповідний документ.

"За документами ясно, що квартирою свого товариша Віталія Сітака (раніше працював шеф-кухарем у ресторанах "Сейф", "Велюр", "Рішельє") на 158 кв.м і за 7 552 761 грн Тищенко користується безкоштовно", - пише "Страна".

Житло розташоване на схилах Дніпра, біля підніжжя - Батьківщина-мати. Поруч Ботанічний сад, бізнес-центр, де розташований ресторан Coin, що належить Тищенку.Читайте такожТищенка призначать головою організації "Слуги народу" на Закарпатті - ЗМІ

Як зазначає видання, йдеться про житловий комплекс PecherSKY. Це один з небагатьох висотних будинків в елітній місцевості на Печерську - Царське село або звіринець. Тут в основному розташовані розкішні приватні особняки або малоквартирні будинки клубного типу.

"Судячи з виписки з Реєстру прав на нерухоме майно, апартаменти, де живе сімейство Тищенків, розташовані на одному з верхніх поверхів. З панорамних вікон їхньої квартири відкривається вид на діловий центр міста. У своєму фото-блозі Instagram дружина нардепа ділилася знімками їхнього сімейного гніздечка. Також часто Алла Барановська робить селфі в під'їзді та холі ЖК", - розповіли журналісти.

"Ринкова ціна квартири, в якій живе Тищенко, сьогодні складає близько 17,7 мільйона гривень", - підсумувала "Страна".

При цьому, як звернули увагу журналісти, в декларації у депутата практично немає власної нерухомості: є невелика квартира дружини, її ж 10 соток в Києві, батьківський будинок, нежитлові приміщення у співволодінні з бізнес-партнерами.

Новини України та світу 18 лютого 2021 року

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Автор: УНІАН