За словами Кулеби, цей документ мав бути ще в 2014 році.

Рада національної безпеки та оборони України на сьогоднішньому засіданні затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Історичний документ, який мав бути ще у 2014. Чіткий сигнал: ми не лише закликаємо світ допомогти повернути Крим, Україна сама серйозно і системно над цим працює за ініціативи президента", - написав голова МЗС.

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Він також описав "три кити" повернення Криму: стратегія, яку схвалили сьогодні, консолідація та синергія.

"Відновлення міжнародного права і як наслідок - повного українського суверенітету над АР Крим та м. Севастополь", - додав він.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юрій Годован