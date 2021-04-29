За його словами, на сьогодні відбувається фактично "знищення санаторних шкіл-інтернатів і спеціальних шкіл".

Депутати ініціюють відставку Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України.

Читайте такожНайєма звільнили з "Укроборонпрому": його посаду ліквідувалиЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") на брифінгу.

Він зауважив, що на сьогодні відбувається фактично “знищення санаторних шкіл-інтернатів і спеціальних шкіл”. Зокрема, таких шкіл вже ліквідовано 26.

“У нас немає жодного морального права терпіти далі те, що відбувається зі сторони центрального органу виконавчої влади - Міністерства соціальної політики. І за пропозицією колег - у нас є консенсус, бо ми провели опитування серед усіх політичних фракцій - ми розпочинаємо збір підписів за відставку цього міністра. Нам не потрібен міністр, який робить все для того, щоб знищити фактично соціальну сферу”, - сказав депутат.

Народний депутат Павло Сушко (фракція “СН”) розповів, що нинішній міністр звернулася до президента, щоб заветувати закон, ухвалений парламентом 13 квітня, щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу.

За його словами, з такою позицією міністерства погодитися не можна, оскільки санаторні школи-інтернати залишаються на сьогодні “унікальними надавачами спеціальних реабілітаційних послуг”.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк