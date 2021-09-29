Ймовірно, питання щодо спікера порушать на засіданні фракції "Слуга народу" у Трускавці.

У парламенті знайдуться голоси за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

"Я думаю, що питання Разумкова буде винесено у Трускавці. З вірогідністю у 90%", - сказав співрозмовник.

На запитання, чи знайдеться у ВР 226 голосів, аби зняти Разумкова з посади спікера ВР, співрозмовник агентства спрогнозував, що це справді так.

За його словами, за це питання можуть проголосувати, зокрема, представники групи "Довіра", частина депутатів фракції "Голос", а також, можливо, частина депутатів групи "Партія "За майбутнє".

Водночас голоси за відставку Разумкова ще не збиралися.

Засідання "Слуги народу" у Трускавці й відставка Разумкова

1-2 жовтня у Трускавці в готелі Rixos Prykarpattya відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Планується, що в ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський та представники Офісу президента й уряду.

Читайте такожПід час розгляду закону про олігархів депутатів "навмисно ввели в оману" - РазумковРазумкову не надходило запрошення на засідання фракції "СН" у Трускавці. "Але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема, у Львівській області", - зазначила прес-секретар Разумкова Ольга Туній у коментарі УНІАН 27 вересня. Водночас у Разумкова не виключають, що якщо відповідне запрошення надійде, то спікер відвідає засідання фракції.

На думку політолога Володимира Фесенко, на виїзному засіданні фракції у Трускавці вирішуватиметься питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Раніше Разумков звернувся до антикорупційних органів із тим, аби вони перевірили інформацію про начебто пропозиції хабарів за голоси за "деякі відставки".

У принизливій формі на нараду у Трускавці Разумкова вже запросив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

При цьому голова Верховної Ради запевняє, що в нього немає конфлікту з партією чи фракцією "Слуга народу".

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Автор: Таня Поляковська