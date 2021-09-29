Він розповів, чим займатиметься у разі, якщо його все ж відправлять у відставку з посади спікера.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що у нього немає конфлікту з партією чи фракцією "Слуги народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів.

"У мене немає конфлікту з партією, у мене немає конфлікту з фракцією", - запевнив спікер.

На запитання, чи є у нього конфлікт з першим віце-спікером парламенту Русланом Стефанчуком, Разумков сказав: "Бажання деяких колег отримати ті чи інші посади - це їх бажання. Це теж нормально".

Читайте такожСтало відомо, коли Рада розгляне проекти постанов, що блокують закон про олігархівНа уточнення, чи Стефанчук хоче отримати посаду спікера, Разумков зауважив, що про це краще запитувати у самого Стефанчука.

"Листи про те, що чому не він виконуючий обов'язки голови Верховної Ради, були", - додав Разумков.

Також на запитання, які подальші плани Разумкова, якщо його все ж відправлять у відставку з посади спікера, він зауважив, що залишатиметься в політиці.

"Мені подобається моя робота. Мені подобається моя робота і в якості народного депутата. Мені подобається моя робота в якості голови Верховної Ради. Я сподіваюся, що я її роблю нормально", - сказав він.

На уточнення, чи може він бути рядовим депутатом, якщо не спікером, Разумков сказав: "Я буду працювати, я знайду, чим мені зайнятися. Я залишусь в політиці, я буду далі рухатись".

Водночас він розповів, що його так і не запросили на засідання фракції "Слуга народу" в Трускавець.

"Станом на сьогодні на вечір запрошень не було. Я бачив позицію Давида Георгійовича (голови фракції "СН" Арахамії - УНІАН) про те, що я не є членом фракції, це правда, я є позафракційним, тому мене не запросили", - зазначив спікер.

На запитання щодо того, що у Трускавці начебто вирішуватиметься подальша доля Разумкова, він наголосив: "Доля Разумкова точно не вирішується в Трускавці".

На уточнення, що йдеться про його політичну долю, зокрема, його посаду спікера парламенту, Разумков сказав: "Доля спікера може вирішувати де завгодно. Але прийматися рішення буде у Верховній Раді".

Водночас, на запитання, чи поїхав би він до Трускавця, якби його туди запросили, голова ВР сказав: "Якщо б колеги запросили, хіба я міг би відмовити?".

Щодо свого відрядження на Львівщину, Разумков пояснив, що йдеться не про Трускавець.

Засідання "Слуги народу" у Трускавці

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова партії "СН" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання фракції, велике засідання монобільшості із запрошеними колегами".

Того ж дня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента.

27 вересня у "СН" повідомили подробиці виїзного засідання їхньої фракції у Трускавці. "Трускавець - "Велика фракція". 1-2 жовтня в Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Місце проведення: Rixos Prykarpattya", - йдеться у повідомленні у чат-боті "СН" в Telegram.

Того ж дня прес-секретар Разумкова Ольга Туній у коментарі УНІАН повідомила, що Разумкову ще не надходило запрошення на виїзне засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці.

Водночас, у Разумкова не виключають, що якщо відповідне запрошення надійде, то спікер відвідає засідання фракції.

Автор: Таня Поляковська