"Слуги народу", зокрема, обговорять кадрові питання, поділився нардеп.

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко розповів, які питання розглядатимуться під час засідання фракції у Трускавці, і кого вони можуть торкнутися.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

За його словами, на заході розглядатиметься питання щодо будівництва партійних осередків, розбудови партії на місцях.

"Друге, що там буде, – це кадрові питання. Тобто, там буде звіт міністрів. І вони будуть розповідати своє бачення... Комітети будуть готувати своє враження від роботи певних міністрів", – сказав Устенко.

На запитання, про заміну скількох міністрів може йтися, він відповів, що "є питання по міністру оборони, …міністру екології... по пані Лазебній (міністр соціальної політики Марина Лазебна – Ред.) є питання".

"Оборона, Лазебна – Мінсоцполітики, Абрамовський (Роман Абрамовський – Ред.) – Мінекологія. Скоріш за все, буде і питання Малюськи (міністр юстиції Денис Малюська – Ред.) порушено. Такі чотири фундаментальні, можливо, хтось ще буде п'ятий", – зазначив парламентар.

Читайте також"Слугам народу" в Трускавці вручатимуть партійний "Оскар": озвучено деталіКрім того, на запитання, чи запрошували все ж до Трускавця голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, Устенко відповів, що спікер є позафракційним депутатом.

"І тут незрозуміло, чи буде він присутній, чи не буде. Скоріш за все, що його не буде. Питання, так, напевно, спікера буде порушуватися", – сказав депутат і додав, що оскільки їхня фракція делегувала саме Разумкова на посаду спікера, то між ними "має бути і синергія".

За його словами, фракція "СН" у Трускавці визначатиметься щодо питання, чи ініціювати збір підписів за відставку Разумкова.

Устенко також розповів, що у Трускавці учасники заходу поселяться у трьох готелях: у "Лісовій пісні", Mirotel та Rixos. Житимуть депутати у готелях, запевнив він, власним коштом.

Завершитися захід має гала-вечерею та неформальним спілкуванням.

Нагадаємо, 1-2 жовтня у Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Планується, що у ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський та представники Офісу глави держави й уряду.

Разумкову не надходило запрошення на засідання фракції "СН" у Трускавці.

Його прес-секретар Ольга Туній у коментарі УНІАН повідомила, що, ймовірно, голова Верховної Ради буде в ці дні у західних областях України, зокрема, у Львівській області.

Водночас у Разумкова не виключають, що, якщо відповідне запрошення надійде спікеру, то він відвідає засідання фракції.

Автор: Таня Поляковська