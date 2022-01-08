США навпаки посилять позиції членів НАТО у разі вторгнення РФ в Україну.

Держдеп стверджує, що інформація про скорочення американських військ у Східній Європі не відповідає дійсності.

Про це у Twitter заявив речник Держдепу Нед Прайс.

"Неправда, що адміністрація розробляє варіанти виведення американських військ зі Східної Європи у рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня, про ми розповідали NBC, коли вони висвітлювали цю історію", - зазначив Прайс.

Навпаки, додав речник Держдепу, Вашингтон дав Росії чітку відповідь, що у разі вторгнення в Україну посилить позиції партнерів на східному фланзі НАТО.

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11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

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