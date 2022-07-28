Немає жодної раціональної причини, щоб юридичної реакції на це не було, переконаний він.

Росію мають визнати державою-спонсором тероризму. Ця країна вкладається в тероризм значно більше, ніж будь-яка інша.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсором тероризму, та закликав інші країни до цього.

"Можна взяти будь-який день в Україні - сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США", - переконаний він.

Президент акцентував, що лише за першу половину цієї доби й лише у Києві було чотири повітряні тривоги.

"Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі... Я дякую кожному й кожній, хто відбиває цей терор", - наголосив він.

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