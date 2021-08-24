Сполучені Штати залишатимуться близьким партнером України у боротьбі з корупцією та сприянні економічного зростання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевняє, що США продовжать підтримувати Україну для захисту від агресії Російської Федерації.

Як йдеться в його заяві, оприлюдненій посольством США в Україні у Facebook, він передає найкращі побажання народу України з нагоди Дня Незалежності України.

"Тридцять років тому Верховна Рада України зважилася розпочати новий курс для України як незалежної, демократичної та суверенної держави, заснованої на європейських цінностях. За три десятиліття після прийняття цього історичного рішення шлях України до її євроатлантичного майбутнього був чітким, та український народ може пишатися своїми досягненнями", - заявив Блінкен.

Держсекретар відзначив, що впродовж цього часу Сполучені Штати підтримували Україну.

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"Ми переконані, що демократична, процвітаюча та безпечна Україна в інтересах не тільки народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення та забезпечення міжнародно визнаних кордонів України та захисту від агресії Росії. Ваші нинішні зусилля у впровадженні реформ є ключовими для досягнення цих цілей. Ми залишаємось вашим близьким партнером у просуванні антикорупційних зусиль, сприянні економічного зростання та виконанні обіцянок Революції гідності", - наголосив Блінкен.

Він додав, що "Сполучені Штати віддані зміцненню відносин з Україною, оскільки ми разом працюємо над побудовою процвітаючого майбутнього для всіх українців. Вітаємо з 30-річчям незалежності!"

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Автор: Віталій Саєнко