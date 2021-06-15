Він планує виставити "червоні лінії" під час зустрічі з Путіним.

Президент США Джо Байден заявив, що російська агресія на Донбасі не є перешкодою для України на шляху до вступу в НАТО.

Про це пише Радіо Свобода.

На пресконференції в Брюсселі його запитали, чи вторгнення Росії виключає можливість для України хоч колись вступити до НАТО. Байден відповів: "Ні".

Також він прокоментував слова Володимира Зеленського щодо отримання Україною Плану дій для членства в НАТО.

Читайте такожЗеленський просить Байдена чітко прояснити можливість отримання Україною ПДЧ в НАТО"Це залежить від того, чи вони виконають критерії. Факт той, що вони все ще мають викорінити корупцію. Факт той, що вони мають виконати інші критерії для того, щоб отримати ПДЧ. І цьому не можна навчити. І це ще треба побачити. А тим часом ми будемо робити все можливе, щоб надати Україні можливість бути в змозі продовжувати протистояти російській фізичній агресії", - сказав Байден.

Президент США відзначив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним виставить "червоні лінії".

"Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність", - підкреслив він.

України і НАТО

Зеленський в інтерв'ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

У лютому генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Країна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У березні віце-прем`єр Ольга Стефанішина заявила, що зараз не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику ”відкритих дверей” для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в Альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже володіє всіма інструментами для потенційного приєднання до НАТО.

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Автор: Людмила Жерновська