В Євросоюзі неформально для себе вирішили, що усі процеси розширення не можуть тривати вічно, зазначив очільник МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба роз'яснює, що умовна дата розширення Європейського Союзу до 2030 року стосується усіх країн, які прагнуть приєднатися до Євросоюзу, але безпосередньо вступ можу відбутися і раніше.

Про це глава МЗС України сказав в інтерв'ю ведучої новин ТСН Наталії Мосейчук. Зокрема, у глави МЗС запитали про слова глави Представництва Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, яка сказала про можливість вступу України до ЄС до 2030 року.

Кулеба сказав, що у середньому вступ держави до Євросоюзу займає 10 років з моменту ухвалення рішення про надання статусу кандида на вступ в ЄС.

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"У нас це відбувається набагато швидше зараз", - сказав глава МЗС. Також він пояснив, чому наразі лунає термін до 2030 року.

"Бо в середині Європейського Союзу відбувається дискусія і внутрішньо для себе вони кажуть, що ані реформа ЄС, ані розширення ЄС не можуть тривати вічно. Тому що український кейс вивів Європейський Союз з летаргічного сну", - наголосив Кулеба.

Як пояснив міністр, якби він перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну говорив би з кимось з Євросоюзу про розширення ЄС, то вислухав монолог на тему втоми від розширення, що це нікому не потрібно і що в досяжній перспективі не відбудеться.

"І саме український кейс повністю це змінив. Я тиждень тому говорив у Києві з міністрами Європейського Союзу... І вони кажуть: Дмитре, Україна повністю перевернула наші уявлення про розширення ЄС - ми рік тому взагалі про це навіть не думали, а тепер ми як швидкісний потяг туди рухаємося", - сказав Кулеба.

"В Європейському Союзі зрозуміли, що розширення має відбутися. Що треба реформувати ЄС. І внутрішньо вони собі неформально поставили планку, що ці процеси мають завершитися до 2030 року. Тому що, якщо не поставити собі дедлайн - це буде собача пісня", - сказав Кулеба.

"Рік 2030 - це не для України. Це, у принципі, у них є таке розуміння, що усе розширення має завершитися до 2030 року", - наголосив Кулеба.

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Раніше очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова висловила думку, що за умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу до 2030 року, оскільки це реалістичний термін.

Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку 2022 року. Влітку того ж року ЄС надав Україні статус країни-кандидата та дав Києву список із семи рекомендацій, у тому числі у контексті реформ, які обов'язково мають бути втілені.