Відновлення України стане одним із пріоритетів для Чехії під час її головування в Євросоюзі.

Післявоєнна відбудова України стане одним із пріоритетів для Чехії під час її головування в Євросоюзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Blesk.

"Можна сказати, що світ вже не буде таким, як раніше після російської агресії в Україні. Нам доведеться зосередитися на післявоєнному відновленні України", — заявив Фіала.

Фіала окреслив основні пріоритети чеського головування в ЄС:

відновлення України;

розв'язання проблеми кризи біженців;

зміцнення обороноздатності;

енергетична безпека;

стійкість європейської економіки та демократії

"Наш унікальний історичний досвід російської окупації навчив нас, що ми можемо протистояти важким моментам, допомагати один одному і відстоювати те, що правильно", — заявив Фіала.

Війна в Україні та "обличчя Путіна":

13 травня 2022 року стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував президент Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що Путін має сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на пропозицію Макрона наступним коментарем: "Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

12 червня 2022 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за заклик "не принижувати Росію". Дипломат зазначив, що для російського президента Володимира Путіна неважливо, як західні країни сприймають РФ.

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