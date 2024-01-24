Риторика Фіцо помітно відрізняється вдома і за кордоном.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого вважають дружнім до Росії, зробив несподіваний поворот в бік України під час свого сьогоднішнього візиту в Ужгород. Такий висновок робить газета Financial Times за підсумками зустрічі очільників українського та словацького урядів.

Роберт Фіцо, який виграв парламентські вибори в жовтні під гаслами про припинення військової допомоги Києву та відмову від подальших санкцій проти Москви, перебуваючи сьогодні в Ужгороді, заявив про "незначні" політичні розбіжності між країнами. За його словами, це є частиною звичайного "політичного життя".

"Ми дійсно хочемо вас підтримати, ми дійсно хочемо вам допомогти", – сказав сьогодні Фіцо під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем.

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Крім того Фіцо пообіцяв не заважати словацьким компаніям в постачанні зброї в Україну за контрактами. Також він запевнив, що Словаччина підтримає заявку Києва на членство в ЄС і виділення макрофінансової допомоги ЄС для України.

Financial Times зауважує, що ці обіцянки Фіцо, зроблені в Україні, різко контрастують із його провокаційними коментарями, які він робив під час виборів і навіть останніми днями. Через це деякі аналітики навіть припускали можливість зриву його сьогоднішнього візиту в Україну.

"Існувала велика розбіжність між риторикою Фіцо всередині країни та за її межами. Я вважаю, що Україна дуже вміло працювала над тим, щоб не допустити ескалації такого роду напруженості, але кількість злісних заяв Фіцо останнім часом приголомшує багатьох із нас, хто працював у зовнішній політиці, тому що він зіпсував імідж нашої країни перед важливим візитом", — сказав колишній міністр закордонних справ Словаччини Павол Демеш.

Скандальні заяви Роберта Фіцо останніх днів

Як писав УНІАН, за два дні до свого візиту в Ужгород прем'єр Словаччини заявив, що Україна повинна відмовитися від частини власної території, щоб припинити війну. За його словами, саме Київ повинен шукати компроміси, адже Росія не піде з окупованих територій.

На цю заяву довелося реагувати українському МЗС. Там нагадали словакам, що Росія піде далі, зокрема у Словаччину, якщо її не зупинити та не вигнати з уже загарбаних територій.

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