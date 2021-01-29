Ведуча Наталія Мосейчук запитала, чи пропонував президент вийти Дубінському з фракції.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що не визнаватиме анонімного голосування про виключення його із фракції.

Про це він сказав 28 січня в ефірі програми "Право на владу", повідомляє ТСН.

Читайте такожДубінський оприлюднив своє відеозвернення до президента"Я не збираюся визнавати нічого анонімного... Треба проголосувати, підписні листи, протокол. Треба це зробити. Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що голосів там немає. Всі прекрасно розуміють абсурдність цих звинувачень (щодо втручань у вибори США. — Ред.). Всі прекрасно розуміють абсурдність того, що відбувається", — заявив Дубінський.

Повідомляється, що депутати від "Слуги народу" встановили спеціальний застосунок "Депутат у смартфоні". Там, за словами Дубінського, анонімно голосували про можливість виключення його із фракції.

"У нас зараз відбувається спроба анонімного голосування за виключення пана Дубінського з фракції "Слуги народу". Про мене йде голосування. Ключове питання, яке я особисто хотів з колегами обговорити, — це причини цього виключення. Тому що у нас відбувалася фракція "Слуги народу", у мене була можливість поспілкуватися особисто з президентом, а потім виступити перед фракцією. І я досить аргументовано, з наведенням всіх доказів показав, що введення цих санкцій (США — Ред.) було наслідком фейкового доносу, який написали аферисти під назвою "Центр протидії корупції", — сказав Дубінський.

Народний депутат уточнив, що "за всіма фактами, які там наведені, — вірніше, фейковою інформацією — я навів свої відповіді. Я вважаю, що вони максимально переконливі, щоб показати, що ці санкції були введені в результаті того, що офіційні особи США були введені в оману українськими активістами. Чому це сталося? "Активістами" — ясна річ, я беру в лапки слово. Чому це сталося? Тому що ці так звані "активісти" протягом останніх кількох років створюють системні механізми тиску на українську владу".

"Втручання у вибори, яке ставиться мені відповідно до прес-релізу Мінфіну США, насправді відбувається в Україні. Тому що той же ЦПК, якщо відкрити його сайт, — там написано, що фінансується він за рахунок коштів американського уряду й уряду Європейського Союзу. При цьому ЦПК запускає рекламні кампанії, спрямовані на дискредитацію партії "Слуга народу" та інших партій просто перед місцевими виборами. І хвалиться, що просто перед цими місцевими виборами охопив 6,5 млн виборців інформацією про те, які зашкварені депутати в тій чи іншій партії і яка взагалі партія сама по собі зашкварена. Тобто з чим ми стикаємося? Ми стикаємося з механізмом тиску на українську владу", — сказав Дубінський.

Ведуча Наталія Мосейчук запитала, чи пропонував президент Володимир Зеленський вийти Дубінському з фракції.

"Я відповів президенту "ні", — сказав Дубінський.

Ведуча запитала, чи вважає нардеп, що на президента тиснуть.

"Я вважаю, що його оточення просто використовує ці помилкові наративи для того, щоб вводити його в оману. Тому що це інструмент тиску на владу — причому тиск не в позитивному ключі. Тому що той же ЦПК системно захищає пана Ситника, який є двічі судом визнаним корупціонером, внесений до державного реєстру корупціонерів, Конституційний суд визнав призначення його директором НАБУ неконституційним. Він продовжує удавати, що він виконує обов'язки директора НАБУ, а по суті присвоїв його повноваження. Про це там ні слова. Там немає жодного слова про жодного корупціонера, які продовжують керувати державою Україна", — відповів Дубінський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН