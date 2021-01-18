Народний депутат наголосив, що його подальші дії матимуть юридичний характер.

Народний депутат Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу") заперечує свою причетність до втручання в американські вибори.

Про це він заявив на прес-конференції в інформаційній агенції УНІАН.

"12 січня я зробив публічну заяву, щодо брехливих доносів Шабуніна та інших аферистів з приводу нібито мого зв'язку з паном Деркачем. В черговий раз заявляю, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі у США, і ніколи не мав відношення до оприлюднення так званих плівок Порошенка-Байдена. І це всі чудово знають. Що стосується моїх подальших дій, то вони будуть відповідними і носитимуть юридичний характер", - розказав нардеп.

Адвокат Дубінського Тетяна Костіна додала, що не буде наполягати на призначенні покарання, пов'язаного з реальним позбавленням волі. Покарання має бути невідворотним і для виконавців, і для замовників.

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Автор: УНІАН