Президент України не злякався, коли йому повідомили про плани РФ посадити десант прямо в центрі столиці, зазначив Арестович.

Президенту України Володимиру Зеленському пропонували евакуюватися з країни ще в перші дні війни, проте він категорично відмовився. Ті, хто вважав главу країни слабаком, дуже прорахувалися.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Він у першу добу відмовився від евакуації, на чому наполягали і західні партнери, і власна охорона. Тому що коли був десант біля Гостомеля, у нас була абсолютно точна інформація, що наступний десант сідає на Печерську. Він сказав: "Я візьму в руки автомат і буду воювати, в чому проблема?",- сказав Арестович.

Радник глави ОП додав, що багато його хвалять за спокій і драйв. Але президент - це такий же настрій, тільки в 10 разів сильніше.

"Протягом перших 48 годин, коли вже були бої в Києві, ніхто не знав, чим скінчиться, звідки вилізуть ці диверсанти, була двічі стрілянина біля ОП. Він (президент, – ред.) категорично сказав: "Закрийте тему з евакуацією. Я ніколи не поїду, хоч 10 десантів висаджуйте, хоч бийте ракетами по Офісу президента", – додав Арестович.

Зазначимо, Зеленський з початку війни РФ в Україні не раз спростовував чутки про те, що він поїхав з Києва. Президент залишається на Банковій.

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