Українську сторону починають розуміти й чути все більше у різних країнах світу, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що має намір продовжити виступи перед парламентами держав-партнерів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, поширеному у Telegram.

"Виступи в парламентах і на площах держав-партнерів я буду продовжувати обовʼязково. Стільки, скільки потрібно, щоб зупинити війну, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб повернути всім нам, українцям та всім європейцям, омріяний мир. Я відчуваю: нас починають розуміти і чути все більше у Європі, у світі, в різних країнах. І це дає нам все більше і більше підтримки. Тієї, про яку ми так довго просили", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що продовжує вести переговори з лідерами країн світу. Зокрема Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону, з яким говорив щодо посилення захисту України, про координацію спільних кроків до миру.

Зеленський також подякував президентові США Джо Байдену за нову та дієву підтримку України.

"Я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакету підтримки, і інших, бо це - наша тактика й оборона, коли супротивник не знає, чого чекати від нас... І це дозволяє нам захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Усе, що ми зробили за декілька років для нашої оборони, для нашої тактики, для тактики захисту, не час розкривати, поки триває війна", - підкреслив президент.

Володимир Зеленський 16 березня за допомогою відеозв'язку виступив у Конгресі США й закликав встановити над Україною безпольотну зону і надати країні авіацію, а також зенітно-ракетні системи для захисту.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

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