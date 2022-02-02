Сторона колишнього народного депутата вважає, що судове засідання відбулося з "грубим порушенням права на захист".

Колишньому народному депутату України Семену Семенченку продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Семенченка у Facebook.

"Суддя Кваша Антоніна продовжила Семенченку термін тримання під вартою ще на 2 місяці. Сьогодні засідання відбулося з грубим порушенням права на захист Семенченка, адвокатів навіть не попередили. Загалом суддя порушила загальний принцип права на захист, порушено доступ до правосуддя, не було дотримано принципу змагальності й рівності сторін і не дано можливість висловитись із запереченням", - мовиться в дописі.

Зазначається, що оскільки у справі "не було нагальності", то суд "мав забезпечити право на захист та підготовку позиції, перенісши засідання в межах строку".

Крім того, в дописі зауважується, що суд "не врахував, що клопотання про продовження запобіжного заходу має бути подано за 5 днів до завершення запобіжного заходу, але таке клопотання було вручене Семену з пропуском цього строку". "Отже мало бути повернуто прокурору судом", - стверджується в повідомленні.

"Коли приймала суддя обвинувальний акт, вона прийняла від прокурора документи, які не мала право приймати та досліджувати, а отже порушила закон, що призвело до незаконного прийняття до провадження обвинувального акту", - йдеться в дописі.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2021 року Шевченківський райсуд Києва залишив Семенченка і ще вісьмох обвинувачуваних у справі про створення так званої "ПВК" під вартою до 5 лютого 2022 року.

Справа Семенченка: що відомо

24 березня 2021 року в Службі безпеки України заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також у СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

Згодом співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

Читайте такожСпроба нардепа Трухіна дати хабар патрульним: правоохоронці відкрили справу14 травня 2021 року стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" в липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

3 грудня прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо Семенченка та ще 8 осіб, які є обвинуваченими у справі про створення "ПВК".

Обвинуваченим інкримінують створення не передбачених законом збройних формувань і участь у їхній діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України).

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