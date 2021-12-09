Семена Семенченка лишили під вартою ще на 60 діб.

Попри оголошення перерви до 9 грудня, суд все ж зібрався ще раз і оголосив ухвалу по запобіжному заходу для Семена Семенченка і ще вісьмох обвинувачуваних.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Семенченка лишили під вартою до 5 лютого, іншим обвинувачуваним також залишили в силі їхні запобіжні заходи.

Після того, як суддя оголосила перерву у засіданні до завтра, вона пішла до нарадчої кімнати і за хвилин 20 вийшла з ухвалою, згідно з якою Семенченка лишили під вартою ще на 60 діб, також в інших обвинувачуваних залишаться запобіжні заходи, обрані їм раніше.

Як сказав у коментарі УНІАН адвокат Семенченка, 9 грудня буде розглядатися клопотання захисту про повернення обвинувального акту прокурорам. Також він додав, що подаватиме апеляцію на ухвалу про подовження запобіжного заходу Семенченку.

Справа Семенченка: що відомо

24 березня в Службі безпеки України заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

Пізніше співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

3 грудня прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо Семенченка та ще 8 осіб, які є обвинуваченими у справі про створення "ПВК".

Обвинуваченим інкримінують створення не передбачених законом збройних формувань і участь у їхній діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 КК України).

Кримінальні провадження щодо 9 інших учасників цього збройного формування було направлено до суду раніше, додали в ОГП.

Автор: Дмитро Хилюк