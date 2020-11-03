На думку політексперта, зараз – дуже цікавий момент для розпуску парламенту.

«ЄС», ОПЗЖ, «За майбутнє» та «Наш край» більше за інші партії зацікавлені у розпуску Ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала політекспертка Світлана Кушнір, коментуючи загрозу Президента розпустити Верховну Раду у разі, якщо вона не прийме його законопроект щодо розформування Конституційного Суду.

На її думку зараз – дуже цікавий момент для розпуску парламенту: місцеві вибори тільки закінчилися, більшість штабів ще в очікуванні завершення підрахунку голосів, тобто у робочому стані.

«ЄС», ОПЗЖ, «За майбутнє» та «Наш край» більше за інших зацікавлені у розпуску Ради. Незацікавлені – влада, яка втрачає монобільшість, «Голос» та «Довіра». Нейтральна позиція -– у «Батьківщини», – написала Кушнір.

Судячи з результатів минулих місцевих виборів, зазначила експертка, «Слуги народу» у Раді стане менше десь удвічі. Можуть збільшити свою чисельність «ЄС», ОПЗЖ та «За майбутнє» (вже як фракція, а не депгрупа).

«Батьківщина», швидше за все, повторить свій результат, а «Голос» та «Довіра» вилетять з парламенту. На зміну «Голосу» зайде «Наш край» – партія показала найвищий результат серед непарламентських партій. Решта партій щонайменше утричі програють «Нашому краю», – наголосила Кушнір.

Загалом, на думку експертки, сюрпризи можливі, звичайно. Але якщо кампанія справді стартує найближчими днями, їхня ймовірність буде близькою до нуля.

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Автор: УНІАН